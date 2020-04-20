، "الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن

قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.

وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.

Advertisements

المؤسسة العامة للحبوب