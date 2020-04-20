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قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.
وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:43 PM
جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام البالغة 2.7 مليون طن"الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم
قالت #المؤسسة_العامة_للحبوب، اليوم الاثنين: إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم بموانئ المملكة تبلغ (10) بواخر.
وكشفت المؤسسة أن حمولة البواخر الـ10 قدرها (582) ألف طن شعير، مبينة أنها جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية (2.7) مليون طن.
، "الحبوب": تفريغ ١٠ بواخر شعير علفي بحمولة 582 ألف طن اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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