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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال بيان الوزارة، اليوم الإثنين: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كان عند مستوى 20453.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ قد أعلن أخيراً عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو المقبل، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءاً من 27 أبريل.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:40 PM
إجمالي الوفيات يبلغ 20852 بعد تسجيل 399 حالة جديدةارتفاع إصابات كورونا بإسبانيا إلى أكثر من 200 ألف
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و399 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال بيان الوزارة، اليوم الإثنين: ارتفع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في البلاد، إلى 200210 من مستوى 195944 أمس، كما بلغ إجمالي الوفيات 20852 بعد أن كان عند مستوى 20453.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز؛ قد أعلن أخيراً عزمه تمديد نظام التأهب القصوى الساري منذ 14 مارس، حتى 9 مايو المقبل، مع السماح للأطفال بالخروج من المنازل بدءاً من 27 أبريل.
، ارتفاع إصابات كورونا بإسبانيا إلى أكثر من 200 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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