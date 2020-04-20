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قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: إن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وأوضح "كالين"، أن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة؛ وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب تلك الآثار.
وأشار إلى أن تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح فرصة لمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتعميقه؛ خاصة أن المملكة شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، استمرت خلال رئاستها.
وأكد رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى السعودية أيضًا أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس التاجي؛ لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تُقلل من النشاط الاقتصادي.فيروس كورونا الجديد صندوق النقد الدولي
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 12:32 PM
قال: البنوك ذات ملاءة مالية وتمتلك رؤوس أموال ضخمة وبالتالي فهي في وضع جيد
قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: إن النظام المالي في المملكة مهيأ بشكل جيد لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وأوضح "كالين"، أن البنوك السعودية ذات ملاءة مالية، وتمتلك رؤوس أموال ضخمة؛ وبالتالي فهي في وضع جيد لاستيعاب تلك الآثار.
وأشار إلى أن تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين، أتاح فرصة لمواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي وتعميقه؛ خاصة أن المملكة شرعت في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، استمرت خلال رئاستها.
وأكد رئيس بعثة الصندوق الدولي إلى السعودية أيضًا أن الاقتصاد العالمي سيتأثر بوباء الفيروس التاجي؛ لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس سوف تُقلل من النشاط الاقتصادي.
، رئيس بعثة "النقد الدولي" للسعودية: المملكة مهيأة لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية ،
المصدر : الخليج 365
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