السعودية اليوم / اليابان تسجل 344 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 344 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 10941 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 243 وفاة.

// انتهى //

12:41ت م

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طوكيو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 344 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 10941 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 243 وفاة.// انتهى //12:41ت م0058

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