السعودية اليوم / مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول



نجران 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالمواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة، والانتباه أثناء قيادة المركبات، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكدت على الجميع إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

//انتهى//

12:38ت م

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