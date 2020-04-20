السعودية اليوم / هونج كونج تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا



هونج كونج 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج اليوم ، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خارج هونج كونج.

// انتهى //

12:38ت م

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هونج كونج 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في هونج كونج اليوم ، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خارج هونج كونج.// انتهى //12:38ت م0056

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