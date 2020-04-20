السعودية اليوم / "الإسعافات النفسية الأولية في الأزمات" دورة مجتمعية عن بُعد بجامعة نجران



نجران 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

تنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر غداً، دورة مجتمعية نسائية عن بُعد بعنوان "الإسعافات النفسية الأولية في الأزمات".

وتهدف الدورة التي تقدمها الدكتورة رحمة الغامدي إلى تعريف المشاركات بالإسعافات النفسية الأولية أثناء الأزمات، وإكسابهم المهارات اللازمة، إضافةً إلى تعريفهم كذلك بأساليب التوافق النفسي والاجتماعي للأسرة مع الأزمات.

ودعت الجامعة الراغبات بالتسجيل في الدورة إلى الدخول عبر الرابط: training.nu.edu.sa.

//انتهى//

12:36ت م

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