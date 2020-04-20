السعودية اليوم / تايلاند تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بانكوك 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحة بتايلاند اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس في البلاد لليوم الثالث على التوالي، ليقف بذلك عدد الوفيات عند 47 حالة، مبينة أن 71 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 1999.

// انتهى //

12:34ت م

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بانكوك 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحة بتايلاند اليوم، 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 2792 حالة.وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس في البلاد لليوم الثالث على التوالي، ليقف بذلك عدد الوفيات عند 47 حالة، مبينة أن 71 حالة تماثلت للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 1999.// انتهى //12:34ت م0054

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