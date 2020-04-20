السعودية اليوم / " أهلاً رمضان " محاضرة نسائية عن بعد بجمعية الدعوة بتبوك غداً



تبوك 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالقسم النسائي غداً، محاضرة بعنوان " أهلاً رمضان " , تستهدف النساء من الجالية الفلبينية وذلك عبر البث المباشر بتطبيق زووم .

وتأتي هذه المحاضرة التي تقام في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن المحاضرات التوعوية عن فضائل شهر رمضان المبارك وضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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12:26ت م

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