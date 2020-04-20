السعودية اليوم / ملتقى للصحة النفسية يبحث سبل الاستفادة من التقنيات الإلكترونية لتقديم خدماته



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

نظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أمس " الملتقى الأول للصحة النفسية الإلكترونية " عبر تقنية التواصل عن بعد ، بمشاركة 10 متحدثين متخصصين في ذات المجال .

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، تلاها بدأت جلسات الملتقى بورقة علمية قدمها الدكتور أحمد بلخير عن " الصحة النفسية الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية لها " ، وأخرى للدكتور حسن الشهري بعنوان " الضوابط المهنية والأخلاقية في خدمات الصحة النفسية " ، فيما تناول الدكتور ماجد الدسوقي " التحديات التي تواجه الصحة النفسية الإلكترونية " ،والدكتور خالد الجابر " العلاج النفسي عن بعد "العيادة الافتراضية".

واستعرضت جلسات الملتقى تجارب العلاج عن بعد حيث تحدث الدكتور فهد العريفي عن تجربة مستشفى الملك فيصل في تقديم خدمات الطب عن بعد، والدكتورة تمارا جعفر عن تجربة مستشفى أرامكو في تقديم الاستشارات النفسية عن بعد خلال جائحة

يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يسعى من خلال الملتقى إلى الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتقديم خدماته في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومواكبة أحدث الطرق العلاجية النفسية لتقديمها بقالب يعود بالنفع على المستفيدين.

// انتهى //

12:11ت م

0049



الرياض 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسنظم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أمس " الملتقى الأول للصحة النفسية الإلكترونية " عبر تقنية التواصل عن بعد ، بمشاركة 10 متحدثين متخصصين في ذات المجال .وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، تلاها بدأت جلسات الملتقى بورقة علمية قدمها الدكتور أحمد بلخير عن " الصحة النفسية الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية لها " ، وأخرى للدكتور حسن الشهري بعنوان " الضوابط المهنية والأخلاقية في خدمات الصحة النفسية " ، فيما تناول الدكتور ماجد الدسوقي " التحديات التي تواجه الصحة النفسية الإلكترونية " ،والدكتور خالد الجابر " العلاج النفسي عن بعد "العيادة الافتراضية".واستعرضت جلسات الملتقى تجارب العلاج عن بعد حيث تحدث الدكتور فهد العريفي عن تجربة مستشفى الملك فيصل في تقديم خدمات الطب عن بعد، والدكتورة تمارا جعفر عن تجربة مستشفى أرامكو في تقديم الاستشارات النفسية عن بعد خلال جائحة كورونا ، وكذلك الأخصائية جميلة العبدلي عن تجربة كيورا في العلاج النفسي عن بعد، فيما اختتمت جلسات الملتقى بورقة علمية للدكتور عبدالله الشرقي تحدثت عن علاج الإدمان عبر الإنترنت، وورقة علمية للدكتور بدر بن هديان تناول فيها التجربة الأسترالية في الصحة النفسية الإلكترونية.يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يسعى من خلال الملتقى إلى الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتقديم خدماته في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومواكبة أحدث الطرق العلاجية النفسية لتقديمها بقالب يعود بالنفع على المستفيدين.// انتهى //12:11ت م0049

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملتقى للصحة النفسية يبحث سبل الاستفادة من التقنيات الإلكترونية لتقديم خدماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.