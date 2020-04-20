السعودية اليوم / تسجل 44 وفاة و4268 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

سجّلت روسيا اليوم 44 حالة وفاة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية بأن البلاد سجّلت 4268 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و121 حالة، فيما تعافى 155 من المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 3446.

// انتهى //

12:00ت م

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موسكو 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسسجّلت روسيا اليوم 44 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 405 حالة.وأفادت السلطات الصحية الروسية بأن البلاد سجّلت 4268 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و121 حالة، فيما تعافى 155 من المصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع عدد المتعافين إلى 3446.// انتهى //12:00ت م0048

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