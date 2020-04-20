السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 1426 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجّلت سنغافورة اليوم 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

// انتهى //

11:35ت م

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سنغافورة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجّلت سنغافورة اليوم 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا ، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.// انتهى //11:35ت م0044

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