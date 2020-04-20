السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تطلق مبادرة " وعيك سبيل وقايتك " تعزيزاً للسلامة المجتمعية



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة " وعيك سبيل وقايتك " للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي سعياً في رفد الجهود القائمة للحد من انتشار فيروس

وبين مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن الحملة تأتي ضمن الرقابة المجتمعية ‏والمسؤولية الوطنية وترتكز على تفاعل المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوز صحي وبيئي، مشيراً إلى إضافة ثمانية تصنيفات ضمن الممارسات المخالفة وتشكل خطراً على الصحة العامة تشمل الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك ،وحدوث زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين ،وتقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام،وعدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات، ووصول الوجبات عبر خدمة التوصيل دون تغليف حراري،وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين ،إضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.

ودعا الجميع في حالة ملاحظة أي تجاوز صحي أو بيئي إلى الإبلاغ عن ذلك بالاتصال برقم الأمانة 940 .

// انتهى //

11:21ت م

0043



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واسأطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة " وعيك سبيل وقايتك " للإبلاغ عن أي تجاوز صحي أو بيئي سعياً في رفد الجهود القائمة للحد من انتشار فيروس كورونا وبين مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالأمانة المهندس رائد عبد الله سمرقندي أن الحملة تأتي ضمن الرقابة المجتمعية ‏والمسؤولية الوطنية وترتكز على تفاعل المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوز صحي وبيئي، مشيراً إلى إضافة ثمانية تصنيفات ضمن الممارسات المخالفة وتشكل خطراً على الصحة العامة تشمل الباعة المتجولون بالشوارع أو الأسواق المحيطة بك ،وحدوث زحام بالمنشأة وعدم ترك مسافة آمنة للمتسوقين ،وتقدم الوجبات للعملاء داخل صالات الطعام،وعدم توفير المعقمات أو القفازات داخل المحلات، ووصول الوجبات عبر خدمة التوصيل دون تغليف حراري،وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين ،إضافة إلى عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين بالأسواق، ومخالفة أي منشأة لاشتراطات الإغلاق والتشغيل.ودعا الجميع في حالة ملاحظة أي تجاوز صحي أو بيئي إلى الإبلاغ عن ذلك بالاتصال برقم الأمانة 940 .// انتهى //11:21ت م0043

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