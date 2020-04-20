السعودية اليوم / وزير الإعلام السوداني: إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم



الخرطوم 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، صدور قرارت وإجراءات صارمة ابتداء من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة.

وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس وستطبق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق.

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11:20ت م

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