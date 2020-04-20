السعودية اليوم / مقتل جندي وخمسة إرهابيين بهجوم على نقطة عسكرية شمال غربي باكستان



إسلام آباد 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 أبريل 2020 م واس

قتل جندي باكستاني إثر هجوم نفذه مسلحون من العناصر الإرهابية على نقطة عسكرية في مقاطعة وزيرستان بشمال غربي باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن مجموعة من الإرهابيين نفذت الهجوم بالأسلحة الثقيلة على نقطة عسكرية على بُعد 10 كيلومترات من "ميران شاه" كبرى مدن مقاطعة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان مما أدى إلى مقتل جندي.

وأضاف أن قوات الجيش المرابطة على تلك النقطة تصدت للهجوم وقضت على خمسة من الإرهابيين الذين شنوا الهجوم.

يذكر أن مقاطعة وزيرستان التي تعد معقل حركة طالبان باكستان تشهد منذ الأسبوع الماضي اشتباكات متكررة بين قوات الجيش الباكستاني والعناصر المسلحة.

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11:15ت م

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