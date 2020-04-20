شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى" يوافق على تعديلات نظام الخدمة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

• الموافقة على تعديلات نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

وافق مجلس مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 / 1397هـ.

كما وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وجاء ذلك بعد مناقشة عدد من التعديلات على مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.