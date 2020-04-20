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التقرير الأسبوعي من الشركاء المتحدون للاستثمار: من المتوقع أن يستمر نشاط التداول الإقليمي في الاعتماد إلى حد كبير على التطور في أسعار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة سجلت أسواق الأسهم العالمية مكاسباً لأسبوعها الثاني على التوالي حيث أن التقدم الواضح في احتواء فيروس كورونا قد عمل على تشجيع المستثمرين. كما ساعد تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية نحو تخفيف القيود واستئناف الأداء الاقتصادي أيضًا على تحسين معنويات المستثمرين خلال الأسبوع. على الرغم من ذلك، يتجاهل المستثمرون المؤشرات الاقتصادية المهمة والتي هي في معظم الحالات أسوأ من التقديرات حسب تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار. استمر خام برنت في البقاء تحت الضغط مع انخفاض بنسبة 10.80٪ خلال الأسبوع حيث يعتقد المستثمرون أن تخفيضات الإنتاج قد لا تكون كافية لتعويض الانخفاض الحاد في الطلب وسيواصل تراكم العرض في الاستمرار في المستقبل القريب. إقليمياً، كان الأداء خلال الأسبوع متبايناً حيث فضل المستثمرون بيع الأسهم في البلدان التي تعتمد بشكل أكبر على النفط مع التركيز على الدول التي من المرجح أن تستفيد من التفاؤل العالمي. أغلقت 4 من أصل 7 مؤشرات إقليمية بشكل إيجابي بينما أغلقت 3 مؤشرات بشكل سلبي خلال الأسبوع. كان مؤشر عمان الأفضل أداءً إقليمياً حيث حقق مكاسب بنسبة 1.93٪، تلتها مكاسب بنسبة 1.63٪ في دبي، و 0.97٪ في البحرين. كانت المملكة العربية السعودية الأسوأ أداءً على المستوى الإقليمي بخسائر بلغت 5.35٪، تلتها 3.50٪ في أبوظبي. يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب وتتبع التطورات ذات الصلة حيث من المرجح أن تزيل الدول القيود بشكل تدريجي وغير متساوٍ. إضافة إلى ذلك وحسب ما أشار إليه تقرير الشركاء المتحدون للاستثمار، فإن التدخل الحكومي المستمر سيكون له تأثير كبير داخل أسواق الأسهم خاصة قدرة صانعي السياسات على الحد من حالات الإفلاس وخسارة الوظائف. بالنسبة للمنطقة، سيستمر نشاط التداول في الاعتماد إلى حد كبير على التطور في أسعار النفط، الأمر الذي سيحث المستثمرين على إعادة توازن محافظهم الاستثمارية.



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