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(هدف) يحث القطاع الخاص على تسجيل الموظفين السعوديين في "دعم التوظيف"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

حث صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منشآت القطاع الخاص إلى سرعة تسجيل موظفيها السعوديين في مبادرة دعم التوظيف، ممن تم توظيفهم في تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program.

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وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا ‪‪ .(COVID-19)

وتدعم مبادرة دعم التوظيف أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص كافة، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك لأي توظيف جديد أو مستقبلي، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكورة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.