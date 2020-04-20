محمد بن مسعود - الدمام - خاصة عبور الكباري وإيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ صدور قرارات وإجراءات صارمة ابتداءً من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة. وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس، وستطبّق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق.فيروس كورونا الجديد 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:37 AM Advertisements خاصة عبور الكباري وإيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح؛ صدور قرارات وإجراءات صارمة ابتداءً من اليوم، لتطبيق الحظر الشامل في ولاية الخرطوم، وخاصة عبور الكباري بجانب إيقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة. وقال إن غرفة ولاية الخرطوم أصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها منذ أمس، وستطبّق بصرامة أكثر من اليوم تتمثل في إيقاف أي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات في مواجهة السائق. الكلمات المفتاحية ، ابتداءً من اليوم.. إجراءات صارمة لتطبيق الحظر الشامل في الخرطوم ،

المصدر : الخليج 365

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