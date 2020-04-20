، الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيو ،

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أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".
ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.الدوري الصيني
الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-20
أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".
ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:59 AM
كان من المفترض أن ينطلق في 22 فبراير الماضي
أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.
وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.
ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".
ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.
، الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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