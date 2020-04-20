محمد بن مسعود - الدمام - استقر خام برنت العالمي عند 27.34 دولارًا تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 2.64% ليستقر عند 27.34 دولارًا أمريكيًّا. وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 19.49%؛ ليستقر عند 14.71 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط 20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 10:53 AM استقر خام برنت العالمي عند 27.34 دولارًا Advertisements أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.64% أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.64% تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 2.64% ليستقر عند 27.34 دولارًا أمريكيًّا. وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 19.49%؛ ليستقر عند 14.71 دولارًا أمريكيًّا. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط تنخفض بنسبة 2.64% ،

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