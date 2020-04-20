شكرا لمتابعة خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن شقيه (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

ونظراً لما تشهده منطقة الباحة وجميع محافظاتها والمراكز التابعة لها هذه الايام من تقلبات في الأحوال الجوية

فأننا نحث جميع الاخوة المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر ونشدد بعدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة مراقبة الاطفال من قبل ذويهم اثناء التنزه في تلك المواقع .

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كما ندعو اﻻخوة المواطنين والمقيمين الى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل للإطلاع على الارشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية.

ونذكر الجميع باننا جميعا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة متمنين للجميع السلامة الدائمة.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي.