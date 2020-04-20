شكرا لمتابعة خبر عن «الزعاق»‏‎ : حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، عن وجود حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من المملكة.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم الاثنين.. حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من السعودية نواحي شمال وجنوب المدينة، العيص، السويرقية، المهد، وتمتد إلى حائل، ومرتفعات مكة " .

وأضاف " الزعاق " أن الحالة: " مميزة على الوسطى، القصيم، وشمال وجنوب وغرب الرياض، الوشم، ثادق، المحمل، الدوادمي، عفيف، المزاحمية، مرات، الخرج، الحريق، السليل، الوادي " .