شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن»‏‎ يوضح خطوات حل مشكلة عدم الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، خطوات حل مشكلة "عدم الأهلية" وتقديم الاعتراض، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد استفسارًا إلى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: " ‏‎مشكلتي طلبوا مني مرفق وسويت المرفق وتم الموافقة بس ما نزل لي واتصلت عليهم أكثر من مرة ما حد يرد " .

وأجاب حساب المواطن: " أهلاً بك، في حال كانت حالة الأهلية " غير مؤهل " وتم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ، ثم يمكنك التوجه إلى ايقونة " دراسة الأهلية " وتقديم اعتراض على اسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ليتم دراسة اهليتك مرة أخرى " .