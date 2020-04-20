بالصور.. الإطاحة بوافد لتحويله غرفة من الزنك إلى صالون حلاقة بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):تمكنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد"، اليوم الاثنين، من الإطاحة بوافد استغلَ غُرفة من الزنك شمال المحافظة، وحوّلها إلى موقع لممارسة نشاط الحلاقة من خلال استقبال زبائنه فيها.
ويفتقر الموقع للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة بمنع نشاط الحلاقة ضمن الإجراءات المُتخذة للحد من انتشار الجائحة؛ حيث تمت مُصادرة جميع أدوات الحلاقة، وتسليم العامل للشرطة لاستكمال اللازم حياله وفقاً للنظام.
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