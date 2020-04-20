بالفيديو.. أمطار كثيفة شمالي السليل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة شمالي السليل. نشر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني مقطع فيديو لسقوط الأمطار الشديدة في منطقة شمالي السليل. وعلق الحصيني على المقطع الذي بثه عبر حسابه "تويتر"بان سقوط الأمطار ، هو للمرة الثانية صباح الإثنين. وطالب خبير المناخ بالدعاء لاستجلاب المطر، حيث ظهر خلال ذلك سيول الأمطار التي تجري في تجمعات كثيفة.

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