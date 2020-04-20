شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمانة الطائف تداهم مسلخ للأغنام والدجاج في حي سكني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

داهمت امانة محافظة الطائف مدعومة بمساندة امنية من الشرطة احد المنازل الشعبية، والذي تحول إلى موقعا لتربية الدجاج ودبحه وبيعه في نفس المكان من قبل عمالة من جنسية عربية.

ويقع الموقع المخالف بين العمائر السكنية، حيث أصبح مزعجا للمقيمين، وبدت الروائح الكريهة مقلقة، وتم اغلاقه باعتباره مخالفًا من حيث ذبح وسلخ الدجاج بصورة غير نظامية، ويفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية.

ومن ثم تم إغلاق الموقع مع تسليم العمالة للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم، ولم ينتهي الامر عند هذه النقطة فعلى بعد أمتار قليلة تم اكتشاف مسلخ للأغنام يباشر فيه وافد، وتم إغلاقه.

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