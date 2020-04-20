شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. خطوات تغسيل الموتى المصابين بالوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعد تغسيل الموتى المصابين بالوباء ، من المهام الصعبة التي كشف تفاصيلها مدير عام مغسلة المهاجرين بمكة ممدوح بن عمر الفرحان.

قال الفرحان بأنه يتم ارتداء الملابس الواقية والكمامات وتعقيم المكان قبل وبعد تغسيل الحالة, ويأتي الجثمان مغلفا تغليف كامل ومحكم ومعقم من قبل المستشفى وبعد تجهيزه ينقل للصلاة ويدفن

وتابع الفرحان أن القسم الخاص بالنساء ينصح بدخول أحد المشيعات وعدم وجود أشخاص في المغسلة وتم توفير خدمة توصيل الجنازة إلى أهلها مما كانت وفاتهم بغير الوباء.

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