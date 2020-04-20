شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الهلال الأحمر بمكة المكرمة: المنطقة مستقرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال مدير عام فرع الهلال الاحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد حبشي أن المنطقة مستقرة وتم افتتاح غرفة عمليات إضافية ، متابعا بأن الغرفة مهمتها تقييم الحالات وإحالتها للجهات المختصة.

وتابع الحبشي بان تلقي الطلبات يكون عبر تطبيق " أسعفني " ويتم بعد ذلك التفييم واحالتها للمختصين وبدورهم يقررون منح التصريح بالنقل من عدمه.

وأضاف الحبشي بأنهم استقبلوا 14 ألف طلب عبر التطبيق، معظمها حالات لا تستدعي التنقل العاجل فقط 800 حالة هي التي كانت تحتاج التنقل العاجل.