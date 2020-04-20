مطار جدة يستقبل عدداً من المواطنين القادمين من القاهرة عبر “الخطوط السعودية” (صور)

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استقبل مطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة اليوم (الإثنين) عدداً من المواطنين القادمين من العاصمة المصرية القاهرة عبر الخطوط الجوية السعودية، ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
وأظهرت صور لحظة وصول المواطنين والسعادة على وجوههم بعودتهم لأرض الوطن، وقيام العاملين بالمطار باتخاذ الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
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