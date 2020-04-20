شاهد.. نهاية مأساوية للمعارضة السعودية “هدى العمري” صاحبة “غانم الدوسري” مشردة في شوارع لندن!

︎ :

.



تداول نشطاء مقطع فيديو لامرأة سعودية معارضة تدعى “هدى العمري” انتهى بها المطاف لتصبح مشردة في شوارع لندن وتنام على الأرصفة منذ أكثر من عام.

و ظهرت العمري في حالة مأساوية وهي مشردة في الشارع ويجري معها شخص عربي – تصادف وجوده في مكانها – حوارا يسألها عن سبب ذلك، وتبدو منكسرة وتجاوب بخجل.

وقالت “العمري”، إنها “بلا مأوى” وأكدت أنها سعودية، فطلب منها موثق الفيديو إظهار هويتها فقامت بذلك ليتأكد من كونها سعودية بالفعل.

وسأل موثق المقطع، الفتاة: “كم سنة إنتي موجودة هنا، فأجابت منذ عام ٢٠١٥”، فسألها لماذا لا يساعدك السعوديين، فردت عليه : “اسألهم”؟.

Advertisements

وقال مصور الفيديو للمعارضة السابقة والمشردة حاليا ” هدى العمري” لماذا تنامين في الكنيسة، فردت عليه: “أنام خارج الكنيسة”، فسألها كيف تأكلين فردت: “هنا يوجد في الدير فطار وغداء وعشاء للمشردين مثلي”.

يذكر أن هدى العمري هي صاحبة المعارض “غانم الدوسري” وقد أعلنا معا معارضتهما في الخارج.

للمعلومية: ‏هربت من السعودية لتبحث عن الحرية..شتمت السعودية وحكّامها لتحصل على اللجوء.. طبّلوا لها المنتفعين من هربها حتى يثيروا الرأي العام ضد المملكة.. النتيجة: تعيش مشرده في شوارع لندن تنتظر من يتصدق عليها بوجبه عشاء???? اللهم عافنا ممّا ابتليتهم به..

‏واحفظنا ونسائنا



