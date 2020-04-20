الملياردير الهندي الهارب يكشف تفاصيل مثيرة عن مغادرته للإمارات.. ويفجر مفاجأة: «سأعود في هذه الحالة»

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أعلن بي آر شيتي، مؤسس مجموعة NMC Health، التي وضعتها محكمة بريطانية تحت الوصاية القضائية الأسبوع الماضي، أنه سافر إلى الهند في أوائل فبراير لأسباب شخصية، مؤكدًا أنه عائد إليها حال انتهاء أزمة كورونا، وفقًا لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية”.

وغادر الملياردير الهندي، المتهم في قضايا جنائية، الإمارات، إلى مانجالور في 7 فبراير ليكون مع شقيقه المصاب بالسرطان، وتوفي في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر 82 عاما، مضيفا: “كان أخي مريضاً، ولهذا السبب أتيت في فبراير وقد مات قبل أسبوعين”.

وأوضح أنه سيعود إلى الإمارات بمجرد انتهاء القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا وعودة الرحلات، مشيرا إلى أنه متواجد في الهند مع زوجته فقط، فيما تتواجد بقية أسرته في أبوظبي.

