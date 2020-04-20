شاهد .. فيديو صادم لطفل معلق بسلك كهربائي على ارتفاع 15 متراً من الأرض

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أكدت السلطات المحلية في إندونيسيا حقيقة مقطع فيديو صادم لفتى معلق بسلك كهرباء على علو 15 مترا في الهواء.
وقالت السلطات إن الصبي الذي يدعى نادين، كان يلعب مع أصدقائه بجانب كبلات الجهد العالي، بعد ظهر يوم الخميس، في منطقة كوروج في تانجيرانج، بمدينة بانتين.
وأوضح رئيس الطوارئ والخدمات اللوجستية في وكالة تانجيرانج للتخفيف من الكوارث لوسائل الإعلام المحلية، أن الصبي لم يدرك أن الكبلات بصدد التثبيت، فأمسك بأحدها وهو ما زال على ارتفاع منخفض، ثم تم رفعه في الهواء وارتفع معه الصبي، 15 مترا فوق سطح الأرض.
ويظهر الصبي في الفيديو وهو يصرخ: “من فضلك، ليس لدي قبضة قوية. أريد أن أنزل”.
وسارع السكان للعثور على أشياء لينة ليهبط عليها مثل المراتب. وسقط في النهاية ثم نقل إلى المستشفى حيث أصيب بجروح طفيفة فقط.
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