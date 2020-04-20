︎ :
.
ألقت شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر خالفا أمر منع التجول وتسببا في مضاربة جماعية.
ووفقاً لمقطع فيديو بثه سناب الداخلية ، فإن المتهمين أطلقا النار على عدة مركبات لأشخاص كانوا في موقع الحادث ما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص خلال المضاربة ودخل على إثرها المستشفى.
وقد عثر بحوزتهما على سلاحي رشاش قاما باستخدامهما في المضاربة وسيتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر باستخدام سلاح الرشاش.. شاهد: شابان يخالفان قرار منع التجول ويطلقان النار على مركبات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.