باستخدام سلاح الرشاش.. شاهد: شابان يخالفان قرار منع التجول ويطلقان النار على مركبات في الرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر خالفا أمر منع التجول وتسببا في مضاربة جماعية.

ووفقاً لمقطع فيديو بثه سناب الداخلية ، فإن المتهمين أطلقا النار على عدة مركبات لأشخاص كانوا في موقع الحادث ما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص خلال المضاربة ودخل على إثرها المستشفى.

وقد عثر بحوزتهما على سلاحي رشاش قاما باستخدامهما في المضاربة وسيتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.