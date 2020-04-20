“أجبره كورونا على البقاء في المنزل شهرًا وخرج مرة واحدة فاصطاده”.. شاهد: استشاري يكشف كيف أصيب بالفيروس القاتل؟ – فيديو

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ظهر استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد ووكيل كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور معتز هاشم؛ في مقطع فيديو، مطمئنا الجميع على صحته بعد كثرة السؤال عنه، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العدوى لم تنتقل إليه من المستشفى، وأنه أوقف عيادته وحولها عن طريق “الأون لاين” منذ ٣ أسابيع.

لبعض خوفوني على نفسي

وبدا “هاشم” متفائلا في الفيديو، وقال في رده على سؤال استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري “مشاعر الناس كانت لك في كل تويتر أمس”: الله يسعدهم، وبشكر كل من شاركني، والبعض خوفوني على نفسي”.

وقال الدكتور باهبري موجها حديثه إلى الدكتور هاشم: “إن شاء الله تقضي فترة العزل وتخرج سالم معافى، أبشر، ارجع بيتك”.

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في المنزل لمدة شهر

وأكد “هاشم” حرصه على الالتزام بالتعليمات والاحتياطات وبقائه في المنزل لمدة شهر، الذي لم يخرج منه سوى مرة واحدة إلى البقالة المجاورة لبيته وربما كانت سبب إصابته بالفيروس.

وأضاف: ليس كل مصاب بكورونا سيتعب ويتعرض لمضاعفات، وليس كل من سيخرج لقضاء احتياجاته من البقالة سيصاب بالفيروس.

واختتم: “ربما حينها لم آخذ احتياطاتي في البقالة وانشغلت بشراء الاحتياجات ونسيت الموضوع، لكن الحمد لله، هذا مقدر ومكتوب”.



