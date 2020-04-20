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تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لبائع مصري في شركة دواجن يبيع البيض للأجانب فقط دون السعوديين.
ووثق أحد المواطنين المقطع وهو يسأل البائع عن سبب قيامه ببيع البيض للأجانب فقط، وبدا البائع خائفا وهو يرد على المواطن.
وقال المواطن، إن مزارع الفقيه للدواجن توظف عمال أجانب ولا تعطي المواطنين السعوديين “البيض” بينما تعطي للآخرين.
وظهر المواطن منفعلا بشدة وهو ينتقد ما قام به البائع المصري، مشيرا إلى أنه سينشر الفيديو ليعلم جميع الناس الحقيقة.
وحاول البائع المصري تبرير رفضه إعطاء البيض للمواطن السعودي، قائلا: “لسه جاي البيض حالا”، بينما أكد المواطن أنه سأل البائع وقال له “لا يوجد بيض” ورغم ذلك باع لآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: عامل في محل دواجن يثير غضب مواطن بعدما رفض أن يبيع له طبق بيض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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