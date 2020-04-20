شاهد لحظة رصد اشتباه في إصابتين بكورونا خلال المسح النشط الميداني

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أظهر مقطع فيديو لحظة رصد اشتباه في إصابة عاملين بفيروس كورونا المستجد، بعدما أظهر جهازٌ ارتفاعاً في درجة حرارتهما خلال المسح النشط، عبر إحدى المركبات المخصصة لفحص العمالة ميدانيا، والمتواجد بها كادر طبي كامل.
وكانت عمليات المسح النشط الذي تنفذه وزارة الصحة قد رصدت عددا كبيرا من الإصابات بالفيروس، وهو ما يُعد السبب الرئيس في زيادة الإصابات المكتشفة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتكثف الفرق الصحية عملها الميداني للوصول إلى مساكن ومقرات العمالة كإجراءات استباقية للحد من انتشار الفيروس.
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