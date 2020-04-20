إقبال كبير على شراء المواشي في أسواق المدينة.. ولا ارتفاع في أسعار الأغنام

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رصدت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أمس (الأحد)، مدى توفّر الأغنام والأبقار والإبل في أسواق منطقة المدينة المنورة قبيل حلول شهر رمضان الكريم، حيث عمدت أمانة المنطقة إلى تأهيل الأسواق المركزية ومتابعة تعقيمها والتنسيق مع شركات توصيل اللحوم.

من جانبه، أكّد رئيس طائفة سوق الإبل بالمدينة المنورة، محمد الحرقان، ارتفاع الطلب والإقبال على شراء الإبل ولحومها مشيراً إلى توفّر المعروض، حيث تم استيراد أكثر من 300 ألف رأس من المواشي.

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وذكر الحرقان أن الأسعار تختلف حسب الجودة وحسب الطلب وصغر سن الذبيحة، حيث تراوحت بين 3 آلاف و6 آلاف ريال للرأس الواحد حسب الحجم، مشيدا بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أشار رئيس طائفة سوق الأغنام بالمدينة المنورة، سليم الزغيبي، إلى الإقبال غير المعتاد بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسط وفرة في المعروض من الأغنام المحلية والمستوردة، نافياً ما يتم تداوله من ارتفاع أسعار الأغنام إلى 2000 و2500 ريال.

كما أكّد الزغيبي أن أسعار الأغنام البلدي في السوق تتراوح ما بين 900 و1500 ريال حسب حجم الذبيحة, فيما تبدأ أسعار الأغنام المستوردة من 920 إلى 1050 ريالا.

