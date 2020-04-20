بعد إتمامها أكثر من نصف مليون عملية.. تعرف على منصة «إيصال» واستخداماتها

في يونيو الماضي، دشن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، «منصة إيصال» لفواتير الأعمال الإلكترونية والمدفوعات التي تم تطويرها من قِبَل المدفوعات السعودية، كإحدى أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي والذي يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقبل نهاية عام 2019 شهدت «منصة إيصال» إتمام أكثر من ٥٠٠ ألف عملية إجمالي الفواتير المعالجة، وفقًا لما كشفت عنه مؤسسة النقد العربي «ساما»، في تغريدة لها عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

منصة إيصال وإدارة المدفوعات المفوترة

ومنصة إيصال إحدى مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، جاءت كإحدى الخطوات المهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال رقمنة الخدمات، نظرًا للمزايا التي توفرها المنصة من عمليات الفوترة بين الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة؛ وما تساهم به المنصة في تخفيض التكلفة التشغيلية والوقت الذي تستغرقه عمليات إصدار الفواتير مع رفع كفاءة إجراءات الفوترة وتحسين الإدارة المالية للمنشأة ورفع مستويات الشفافية في أعمالها.

وتساعد منصة إيصال في تحسين عملية إدارة المدفوعات المفوترة كتوضيح حالة الدفع للفواتير المصدرة، والرسومات البيانية، وتدقيق عمليات المطابقة والتسوية للمبالغ المحصلة وكذلك سهولة الوصول إلى الفواتير الصادرة واستعراضها مع عرض الوثائق والمستندات المساندة المرتبطة بالفاتورة.

استفسارات المشترين حول «منصة إيصال»

أوضحت «منصة إيصال»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يوجد طرق عدة للمشتري لدفع فواتيره إما نقدًا أو بالشيكات أو التحويل لمرة واحدة وتتمثل أكثر الطرق فعالية في استخدام نظام "فواتير سداد"، حيث تُجرى عمليات الدفع مجانًا ويتم إخطار المورّد مباشرةً، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بسداد المدفوعات من خلال نظام فواتير سداد SADAD Bills إلا عندما تكون حالة الفاتورة "قيد الانتظار" أو "معتمدة" أو "مرفوضة" أو "متنازع عليها".

ونوهت «منصة إيصال»، بمجرد إجراء المشتري عملية دفع عبر نظام "فواتير سداد" سيتلقى بريدًا إلكترونيًا بتفاصيل الدفع، كما يمكنه أيضًا التحقق من تفاصيل عمليات الدفع السابقة من خلال تقرير المدفوعات لدى إيصال، لافتة إلى أنه إذا كان المورّد يدعم المدفوعات الجزئية، يمكنه دفع الفواتير على أقساط.

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استفسارات المورّد حول «منصة إيصال»

وبالنسبة للطرف الآخر من أطراف المعاملات التجارية، أوضحت «منصة إيصال»، أنه بالنسبة للمدفوعات إذا قام العميل بالدفع من خلال نظام SADAD BILLS، فسيتلقى المورد بريدًا إلكترونيًا بتفاصيل الدفع، كما يمكنه أيضًا التحقق من تفاصيل المدفوعات السابقة من خلال تقرير المدفوعات وتقرير التسويات.

وأكدت إيصال أن إشعار الدفع يؤكد أن المال تم تحصينه للمورّد وخصمه من حساب العميل وسيتم تحويله إلى حساب المورد في يوم العمل التالي، موضحة أنه بمجرد استلام إشعار الدفع يُحجز المال للمورد ولا يمكن عكس حركته إلى حساب المشتري، مشيرة إلى أنه

بالنسبة للمورد غير المسجل في إيصال واستلم بريدًا إلكترونيًا يتضمن الفاتورة، يُمكن استخدام مُعرّف فواتير SADAD (سداد) الوارد في الفاتورة لإتمام عمليات السداد عن طريق المصرف الخاص به.

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