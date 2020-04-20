استغل وقتك لتكسب جوائز تصل إلى 50 ألف ريال في تحديات «فكرة» التابعة لـ«منشآت»

تعد الأفكار هي وقود العصر الحالي وكنزه الثمين، مَن يتمكن من التنقيب عنها واكتشافها وتطويرها يكون بيده مفتاح المستقبل، لذا جاءت منصة فكرة التي دشنتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لمساعدة الشركات في سوق العمل السعودي على مواجهة التحدّيات بالحلول المبتكرة.

ودعت منصة فكرة الراغبين للمشاركة في تحديات بمثابة مسابقات تُعنى بحل إحدى المشكلات من خلال تقديم حلول متكاملة مبتكرة أو تطوير حلول ملموسة قابلة لأن تتوسع كشركة ناشئة، وتهدف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تعزيز الابتكار المفتوح والتفكير التشاركي عن طريق تقديم الأفكار والحلول للتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص من خلال منصات مفتوحة.

مراحل التحدي عبر منصة فكرة

وأوضحت منصة فكرة التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أن التحدي يمر بثلاث مراحل تتمثل في البدء بعملية التسجيل واستقبال المشاركات والحلول في الفترة من الأول من أبريل عام 2020 وحتى الخامس من يونيو من العام نفسه.

وبعد ذلك تبدأ لجنة التحكيم التابعة لمنصة فكرة بتقييم المشاركات واختيار الفائزين وذلك في الفترة من 20 يونيو 2020 وحتى السابع والعشرين من نفس الشهر، لإعلان أسماء الفائزين في الأول من يوليو.

تحديات وجوائز فكرة

ورصدت منصة فكرة 3 جوائز لثلاثة فائزين في كل مسابقة من مسابقتها الثلاث بإجمالي 80 ألف ريال لكل تحدٍّ، حيث سيكون من نصيب الفائز الأول جائزة قدرها 50 ألف ريال، بينما الفائز الثاني سينال جائزة قدرها 20 ألف ريال، أما المتسابق الفائز الثالث سيفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال فقط.

وأوضحت منصة فكرة، عبر موقعها الإلكتروني، أن التحديات الثلاثة هي:

تحدي كارديال

ويدور التحدي حول تصميم ساعة مستوحاة من التراث المحلي بحيث تعكس ثقافة المملكة وتاريخها، حيث أوضحت شركة كارديال أن الفائزين الثلاثة الأوائل فضلًا عن الجوائز المالية التي سيفوزون بها وصناعة وطرح تصاميمهم في الأسواق السعودية، سيكونون شركاء بنسبة ٥٪ من مبيعات الساعات التي صمموها

تحدي هامة

ويدور التحدي حول تصميم تطبيق أو موقع إلكتروني يسهل لشركات الإنتاج في المملكة الوصول إلى مواقع التصوير وعمل الحجوزات بطريقة ميسرة، حيث تواجه هذه الشركات صعوبة بالغة عند البحث عن مواقع ملائمة للتصوير الإعلاني والسينمائي في ظل وجود الكثير من المالكين لأماكن مختلفة، الذين يرغبون في الحصول على دخل مادي مقابل استخدام مواقعهم للتصوير.

ويجب للتسجيل في هذا التحدي استيفاء هذه الشروط:

- أن تكون فكرة التطبيق المقدم عبارة عن شرح تفصيلي للتطبيق وكيفية عمله وفق النموذج المرفق.

- احتواء المشاركة على رسم تفصيلي لفكرة عمل التطبيق.

- ألا يقل محتوى المشاركة المقدمة عن العناصر التالية:

- بيان المشكلة.

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- الحل المقترح.

- تصميم لرحلة المستخدم (User journey flow chart) .

- تصميم رفيع المستوى (High-Level Design) .

- أي نقاط تعزز من قيمة الحل.

تحدي حركات

ويدور التحدي حول المشاركة بفكرة منتج تواصلي يرفع الوعي حول موضوع من اختيارك في المسارات التالية (التسويق/ التعليم/ التوعية/ الترفيه).

ويجب للتسجيل في هذا التحدي استيفاء هذه الشروط:

- ألا يقل محتوى المشاركة المقدمة عن العناصر التالية:

- كتابة ملخص تنفيذي في الشريحة الأولى.

- كتابة المحتويات.

- عرض "الاحتياج أو الإشكال" الذي بنيت عليه فكرة المنتج.

- عرض فكرة المنتج وأهميته (مع توضيح الجزء التواصلي والتفاعلي بالفكرة).

- نموذج للمنتج.

- طريقة التنفيذ.

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