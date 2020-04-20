السعودية اليوم / نيوزيلندا تمدد الحظر لأسبوع للسيطرة على كورونا



ولنجتون 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

مددت نيوزيلندا الحظر لأسبوع آخر لمواجهة تفشي فيروس

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم إن نيوزيلندا أوقفت الإنفجار غير المنضبط لكوفيد19-، ويمكن أن يبدأ تخفيف القيود ابتداء من 27 أبريل الساعة 1159 مساء (1159 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن العمل الحاسم، والتحرك بقوة في وقت مبكر أسهما في إعطاء أفضل فرصة لإخماد انتشار الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة النيوزيلندية حتى اليوم 1440 إصابة، ووفاة 12 حالة، فيما شُفي 974 شخصًا.

// انتهى //

10:41ت م

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ولنجتون 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسمددت نيوزيلندا الحظر لأسبوع آخر لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم إن نيوزيلندا أوقفت الإنفجار غير المنضبط لكوفيد19-، ويمكن أن يبدأ تخفيف القيود ابتداء من 27 أبريل الساعة 1159 مساء (1159 بتوقيت جرينتش)، مضيفة أن العمل الحاسم، والتحرك بقوة في وقت مبكر أسهما في إعطاء أفضل فرصة لإخماد انتشار الفيروس.وسجلت وزارة الصحة النيوزيلندية حتى اليوم 1440 إصابة، ووفاة 12 حالة، فيما شُفي 974 شخصًا.// انتهى //10:41ت م0032

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