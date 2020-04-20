السعودية اليوم / تدشين الخطة التشغيلية لموسم رمضان في المسجد الحرام



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ في ضوء الإجراءات الاحترازية من فيروس

وأوضح معالي الشيخ السديس عبر اتصال مرئي أن منسوبي الرئاسة يعملون على مدار الساعة وفي مختلف الظروف بلا كلل أو ملل مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام, موضحاً أن الخطة التشغيلية للرئاسة أعدت وفق دراسات في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19), حيث اعتمدت على معايير محددة, أهمها مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام, وتطوير منظومة الخدمات الرقمية, واستمرار العمل عن بعد, وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع.

وبين أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي, ومحور التميز التشغيلي, ومحور التحول الرقمي, ومحور الاتصال المؤسسي, ومحور التميز التطويري, ومحور النشاط الاجتماعي, والمحور الرقابي, ومحور القوى العاملة, والمحور الإشرافي, والمحور التكاملي.

وحث معاليه جميع منسوبي الرئاسة على بذل المزيد من الجهود وتقديم خالص الخدمات خلال هذا الموسم المبارك, والتفاني من أجل إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية ونشرها على أوسع نطاق في هذا الشهر الفضيل.

// انتهى //

10:21ت م

0029



مكة المكرمة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ في ضوء الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا , وذلك عبر اتصال مرئي بحضور أصحاب الفضيلة ووكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين.وأوضح معالي الشيخ السديس عبر اتصال مرئي أن منسوبي الرئاسة يعملون على مدار الساعة وفي مختلف الظروف بلا كلل أو ملل مستشعرين فضل خدمة بيت الله الحرام, موضحاً أن الخطة التشغيلية للرئاسة أعدت وفق دراسات في ظل الظروف التي يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19), حيث اعتمدت على معايير محددة, أهمها مضاعفة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة في المسجد الحرام, وتطوير منظومة الخدمات الرقمية, واستمرار العمل عن بعد, وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع.وبين أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي, ومحور التميز التشغيلي, ومحور التحول الرقمي, ومحور الاتصال المؤسسي, ومحور التميز التطويري, ومحور النشاط الاجتماعي, والمحور الرقابي, ومحور القوى العاملة, والمحور الإشرافي, والمحور التكاملي.وحث معاليه جميع منسوبي الرئاسة على بذل المزيد من الجهود وتقديم خالص الخدمات خلال هذا الموسم المبارك, والتفاني من أجل إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية ونشرها على أوسع نطاق في هذا الشهر الفضيل.// انتهى //10:21ت م0029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين الخطة التشغيلية لموسم رمضان في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.