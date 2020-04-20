السعودية اليوم / تماثل 62 حالةً للشفاء من المصابين بفيروس كورونا في الكويت



الكويت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

تماثلت 62 حالةً للشفاء من المصابين بفيروس

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 367 حالةً.

// انتهى //

10:18ت م

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الكويت 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واستماثلت 62 حالةً للشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد في دولة الكويت.وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 367 حالةً.// انتهى //10:18ت م0028

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