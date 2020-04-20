السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة .

وبينت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

// انتهى //

10:13ت م

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