السعودية اليوم / أمانة جدة تفعل الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق



جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

باشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الأمن الرقمي تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجياً ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أنه ضمن الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق، فعّلت الأمانة "الكاميرات الحرارية" داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف لـعربات التسوق وغيرها من إجراءات السلامة.

وأشار السلمي أنه لن يسمح للزبائن الذين يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز وتحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.

// انتهى //

10:11ت م

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جدة 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسباشرت أمانة محافظة جدة بالتنسيق مع الأمن الرقمي تفعيل الكاميرات الحرارية داخل مراكز التسوق تدريجياً ضمن الجهود المتواصلة لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أنه ضمن الجهود المشتركة لإتخاذ الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا في مراكز التسوق، فعّلت الأمانة "الكاميرات الحرارية" داخل مراكز التسوق بالتعاون مع الأمن الرقمي بما في ذلك متابعة تطبيق العاملين في مراكز التسوق للاشتراطات من تنظيف لـعربات التسوق وغيرها من إجراءات السلامة.وأشار السلمي أنه لن يسمح للزبائن الذين يكتشف أن لديهم حرارة مرتفعة بالدخول إلى المراكز وتحويلهم إلى الفرق الطبية القريبة لإجراء المزيد من الاختبارات.// انتهى //10:11ت م0026

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