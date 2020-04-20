

مسقط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 144 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1410 إصابات، وبلغ إجمالي الوفيات سبع حالات وفاة ، فيما تماثلت 238 حالةً للشفاء .

// انتهى //

09:59ت م

0025



مسقط 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسسجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) .وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1410 إصابات، وبلغ إجمالي الوفيات سبع حالات وفاة ، فيما تماثلت 238 حالةً للشفاء .// انتهى //09:59ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.