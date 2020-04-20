السعودية اليوم / "العمل عن بعد" برنامج تدريبي بتعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 27 شعبان 1441هـ الموافق 20 ابريل 2020م واس

عقدت إدارة التعليم بالمدينة المنورة عبر البثّ الإلكتروني المباشر أمس, برنامجاً تدريبياً بعنوان "مهارات العمل عن بعد" لموظفات الكادر الإداري, وذلك ضمن خطة تفعيل البرامج الإلكترونية بتعليم المنطقة.

وهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء, واستعرضت مفهوم ومميزات العمل عن بعد, وأهم المعوقات وسبل تفاديها , إضافة إلى المتطلبات المادية والبشرية والمهارات التي يجب توفرها لدى موظفي منظومة العمل عن بعد, ,ومؤشرات تقييم العمل, وكيفية تحسين الأداء.

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09:20ت م

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