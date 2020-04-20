السعودية اليوم / الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار على منطقة نجران



نجران 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة نجرن ، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ويدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11:55مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جانبها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة .

// انتهى //

09:18ت م

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