

واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واس

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تداعيات ومستجدات جائحة فيروس (

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب والرئيس أردوغان ناقشا الجهود الأخيرة للقضاء على هذه الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد العالمي إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

07:31ت م

0015



واشنطن 27 شعبان 1441 هـ الموافق 20 إبريل 2020 م واسبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تداعيات ومستجدات جائحة فيروس ( كورونا المستجد - كوفيد19) .وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس ترامب والرئيس أردوغان ناقشا الجهود الأخيرة للقضاء على هذه الجائحة وإعادة فتح الاقتصاد العالمي إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //07:31ت م0015

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / ترامب يبحث مع أردوغان تداعيات فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.