أعلنت وزارة الصحة العمانية، الإثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ما يرفع إلى 1410 العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حالات الإصابة الجديدة لـ58 عمانيا و86 أجنبياً.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ 238 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت البلاد 7 حالات وفاة.